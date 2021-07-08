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В Москву прибыла делегация «Талибана»


8.7.2021 18:53
В Москву прибыла делегация «Талибана»Фото: dialogorg.ru

Делегаты запрещенного в России движения "Талибан" прибыли в российскую столицу на переговоры, передают СМИ.

Представители организации заявили, что не намерены нападать на Таджикистан.

В Москву прибыла делегация политического крыла движения "Талибан" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена), передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные осведомленные источники.

По данным ТАСС, делегаты заявили, что не стремятся захватить Афганистан военным путем. Представители запрещенного в России движения "Талибан" подчеркнули, что не намерены атаковать границу с Таджикистаном. Как подчеркнул официальный представитель политофиса группировки Мохаммад Сохаил Шахин, их позиция "заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе". В Москве они вновь подтверждают их приверженность данному направлению.

Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода из страны войск США и их союзников по НАТО. Предполагается, что весь контингент покинет страну к 11 сентября 2021 года. По данным открытых источников, сейчас под контроль радикалов перешло уже более 100 районов Афганистана. Силовики вынуждены отступать в соседние государства, в частности, Таджикистан и Узбекистан.

Действующая на территории Таджикистана 201-ая российская военная база представляет собой крупнейший объект Минобороны РФ за пределами нашего государства. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстановку в регионе, допустил возможность использования базы для защиты союзника Москвы. Как заявил министр, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сразу же отреагирует, если на Таджикистан нападут со стороны афганской границы. Свои обязательства Россия будет выполнять, заверил глава отечественного внешнеполитического ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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