Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москву прибыла делегация «Талибана»

8.7.2021 18:53

Фото: dialogorg.ru



Делегаты запрещенного в России движения "Талибан" прибыли в российскую столицу на переговоры, передают СМИ.



Представители организации заявили, что не намерены нападать на Таджикистан.



В Москву прибыла делегация политического крыла движения "Талибан" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена), передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные осведомленные источники.



По данным ТАСС, делегаты заявили, что не стремятся захватить Афганистан военным путем. Представители запрещенного в России движения "Талибан" подчеркнули, что не намерены атаковать границу с Таджикистаном. Как подчеркнул официальный представитель политофиса группировки Мохаммад Сохаил Шахин, их позиция "заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе". В Москве они вновь подтверждают их приверженность данному направлению.



Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода из страны войск США и их союзников по НАТО. Предполагается, что весь контингент покинет страну к 11 сентября 2021 года. По данным открытых источников, сейчас под контроль радикалов перешло уже более 100 районов Афганистана. Силовики вынуждены отступать в соседние государства, в частности, Таджикистан и Узбекистан.



Действующая на территории Таджикистана 201-ая российская военная база представляет собой крупнейший объект Минобороны РФ за пределами нашего государства. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстановку в регионе, допустил возможность использования базы для защиты союзника Москвы. Как заявил министр, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сразу же отреагирует, если на Таджикистан нападут со стороны афганской границы. Свои обязательства Россия будет выполнять, заверил глава отечественного внешнеполитического ведомства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 228

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.7.2021 13:03 Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан

Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан 7.7.2021 21:34 Таджикистан просит помощи ОДКБ из-за обстановки в Афганистане

Таджикистан просит помощи ОДКБ из-за обстановки в Афганистане 6.7.2021 20:02 Посол заявил об отсутствии планов эвакуировать дипмиссию РФ в Кабуле

Посол заявил об отсутствии планов эвакуировать дипмиссию РФ в Кабуле 5.7.2021 19:30 В Таджикистане объявлена мобилизация из-за обстановки в Афганистане

В Таджикистане объявлена мобилизация из-за обстановки в Афганистане 5.7.2021 15:18 Песков: РФ не планирует вводить войска в Афганистан