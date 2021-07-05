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В Таджикистане объявлена мобилизация из-за обстановки в Афганистане


5.7.2021 19:30
В Таджикистане объявлена мобилизация из-за обстановки в АфганистанеФото: tajweek.tj

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал поручение министру обороны Шерали Мирзо о проведении мобилизации резервистов.

Как информирует пресс-служба главы государства, на укрепление границы с Афганистаном предполагается направить 20 тыс. человек.

Таджикский лидер поручил начать мобилизацию резервистов на заседании Совета безопасности страны, которое проводилось для обсуждения обострившейся обстановки на границе с Афганистаном, передает пресс-служба президента страны.

По данным ряда источников, к настоящему времени экстремисты запрещенного в РФ движения "Талибан" взяли под свой контроль большую часть афгано-таджикской границы.

Ситуация в Афганистане резко ухудшилась на фоне продолжающегося вывода войск Соединенных Штатов и их союзников. Радикалы, перейдя в активное наступление, захватывают сейчас все новые территории. Афганские силовики вынуждены отходить с соседние Таджикистан и Узбекистан.

Ранее из-за экстремистов была прекращена работа КПП на границе Афганистана и Туркмении. Контрольно-пропускной пункт "Акина" приостановил деятельность после того, как под контроль радикалов перешли 13 из 14 районов провинции Фарьяб и прилегающая автодорога.

В Москве продолжают следить за развитием событий в регионе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что Россия не планирует вводить войска в Афганистан.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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