|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Таджикистане объявлена мобилизация из-за обстановки в Афганистане
5.7.2021 19:30
Фото: tajweek.tj
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал поручение министру обороны Шерали Мирзо о проведении мобилизации резервистов.
Как информирует пресс-служба главы государства, на укрепление границы с Афганистаном предполагается направить 20 тыс. человек.
Таджикский лидер поручил начать мобилизацию резервистов на заседании Совета безопасности страны, которое проводилось для обсуждения обострившейся обстановки на границе с Афганистаном, передает пресс-служба президента страны.
По данным ряда источников, к настоящему времени экстремисты запрещенного в РФ движения "Талибан" взяли под свой контроль большую часть афгано-таджикской границы.
Ситуация в Афганистане резко ухудшилась на фоне продолжающегося вывода войск Соединенных Штатов и их союзников. Радикалы, перейдя в активное наступление, захватывают сейчас все новые территории. Афганские силовики вынуждены отходить с соседние Таджикистан и Узбекистан.
Ранее из-за экстремистов была прекращена работа КПП на границе Афганистана и Туркмении. Контрольно-пропускной пункт "Акина" приостановил деятельность после того, как под контроль радикалов перешли 13 из 14 районов провинции Фарьяб и прилегающая автодорога.
В Москве продолжают следить за развитием событий в регионе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что Россия не планирует вводить войска в Афганистан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|