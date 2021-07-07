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Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ
7.7.2021 21:24
Фото: vk.com
Пугающими считает темпы распространения коронавируса в Дагестане вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Эпидемиологическая ситуация в регионах обсуждалась сегодня, 7 июля, в ходе совещании президента с членами правительства, передают российское СМИ.
Как заявила Татьяна Голикова, в Дагестане сейчас ситуация с COVID-19 складывается "хуже всего", если сравнивать темпы распространения заболевания с другими регионами. Вице-премьер пояснила, что дагестанские медики выражают намерение наращивать объемы вакцинации и заявляют, что контролируют обстановку. Однако пока показатели "пугают".
По словам Голиковой, количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти в 82-х регионах РФ. Некоторые снижения показателей фиксируются пока лишь в Москве. В числе территорий, где не регистрируется значительный прирост зараженных, вице-премьер упомянула Крым. Кроме того, снижение прогнозируется в Кировской области.
Ранее руководитель отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Петербурге заразились COVID около 2,6 тыс. привитых "Спутником V".
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