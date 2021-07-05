Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержали консула Эстонии

19:10

Фото: tsargrad.tv



Сотрудниками ФСБ задержан эстонский консул Март Лятте, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС российской спецслужбы.



Отмечается, что иностранному дипломату в тот момент передавали закрытые сведения.



Как стало известно, в Петербурге с поличным задержали иностранного консула. Представитель МИД Эстонии получал от россиянина материалы закрытого характера. Сообщив о случившемся, в ФСБ подчеркнули, что подобные действия не могут быть совместимы со статусом дипломатического работника. Представители ЦОС ФСБ РФ также указали на "явный враждебный характер" такой деятельности в отношении РФ.



К эстонскому консулу применят меры согласно действующим нормам международного права. Учитывая, что дипломатические работники пользуются неприкосновенностью на территории государства, в котором несут службу, при нарушении законодательства либо враждебных действиях их могут лишить права пребывания в стране.



В соответствии с Венской конвенцией, власти государства пребывания в любое время могут направить другой стороне уведомление о том, что дипломат или даже глава представительства объявляется персоной нон грата. Поэтому его дальнейшее нахождение в стране не представляется приемлемым.



Ранее кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории. Как заявил бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас, оформленный более века назад Тартуский мирный договор все еще сохраняет свою силу. Поэтому он продолжает выступать против пограничного договора с Москвой, настаивая на возвращении Таллину земель, которые в прошлом якобы были "аннексированы".



Автор: Злата Богатова

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