Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории

11:46

Фото: livejournal.com



В Эстонии бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас официально утвержден как кандидат на пост президента республики.



Решение было принято накануне, 4 июля, по итогам съезда Консервативной народной партии (КНП) Эстонии, передает ТАСС.



Политик продолжает выступать против пограничного договора с Россией, настаивая на возвращении Таллину земель, которые в прошлом якобы были "аннексированы". Как утверждает Хенн Пыллуаас, оформленный более века назад Тартуский мирный договор все еще сохраняет свою силу.



Линия государственной границы с Эстонией была согласована российскими властями в 2005 году. Этому предшествовали переговоры, которые продолжались более десяти лет. После того, как уже подписанный пограничный договор направили на ратификацию в парламент Эстонии, депутаты внесли в преамбулу упоминание Тартуского соглашения.



На новых условиях Москва в договоре участвовать отказалась, подпись была тогда отозвана. В результате процесс оформления документа не был юридически завершен. Консультации вновь начали проводить в конце 2012 года. В феврале 2014 года министры иностранных дел РФ и Эстонии подписали новый документ. Предполагалось, что он вступит в законную силу после ратификации обоими парламентами.



В Эстонии настаивают, что Тартуский мирный договор действует, т.к. сохраняется в реестре ООН. В соответствии с положениями документа Москва отдавала Таллину часть Печорского района Псковской области и т.н. Эстонской Ингерманландии (сейчас это территория Кингисеппского района Ленинградской области) и земли на правом берегу Нарвы (входит в состав современного Сланцевского района Ленобласти). В 1944 году указанные территории вернулись в состав России.



Позиция российских властей заключается в том, что соглашение сейчас уже не имеет какой-либо юридической силы. Речь идет исключительно об историческом документе, который не может служить основанием для пересматривания государственной границы. После того, как был заключен Тартуский договор, произошло очень много событий, повлиявших на ход мировой истории. Среди них - Вторая мировая война, в ходе которой усилиями советских солдат Эстония была освобождена от немецко-фашистской оккупации.



Сейчас пост эстонского президента Эстонии занимает Керсти Кальюлайд. В прошлом она выступала с заявлениями о том, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. По ее словам, документ представляет собой свидетельство "рождения эстонского государства". При этом Кальюлайд высказывалась против пересмотра границ с Россией.



Выборы главы государства пройдут в Эстонии с 10 августа по 29 сентября. Сначала президента попытаются избрать парламентарии. Если этого не произойдет, созовут коллегию выборщиков. В ее состав входят 208 человек - представители местных самоуправлений и депутаты парламента.



Автор: Злата Богатова

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