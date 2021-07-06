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Во время Олимпиады Осака будет проводить пресс-конференции


6.7.2021 18:56
Во время Олимпиады Осака будет проводить пресс-конференцииФото: vk.com

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что намерена участвовать в пресс-конференциях во время Олимпийских игр в Токио.

Ранее 23-летняя спортсменка, являющаяся второй ракеткой мира, снялась с турнира "Ролан Гаррос" из-за нежелания общаться с журналистами.

По словам японской теннисистки, сейчас она психологически готова к новым вызовам. Наоми Осака выразила готовность давать комментарии прессе после матчей и участвовать в пресс-конференциях. Спортсменка пояснила, что ранее такого рода общение вызывало у нее сильные негативные эмоции.

Вторая ракетка планеты отметила, что продолжает тренировки, надеясь "на Олимпиаде быть на пике формы". Став известной, спортсменка начала страдать от приступов тревоги, особенно перед большими соревнованиями, призналась она в беседе с японским каналом NHK.

Теннисисты начнут соревноваться в рамках Олимпиады в Токио уже 24 июля. Осака, одержавшая победу в первом круге "Ролан Гаррос", а потом со скандалом снявшаяся с турнира, пока еще не выходила на корт.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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