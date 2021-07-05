Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На экс-губернатора Никиту Белых завели новое уголовное дело

13:04

Фото: csn-tv.ru



Никита Белых, в прошлом занимавший пост губернатора Кировской области, стал фигурантом нового уголовного дела.



Как передает агентство "Интерфакс", экс-чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК).



Отбывающий сейчас срок за взяточничество Никита Белых мог совершать противоправные действия в 2015 году, когда способствовал оформлению договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (АО "К.Р.И.К.") с одной из местных организаций в размере 320 млн рублей. Деньги требовалось возвратить в срок до ноября 2016 года вместе с процентами.



По версии следствия, впоследствии средства по поручению Белых распределялись на нужды различных юрлиц, не связанных с закрепленными в уставе целями деятельности АО "К.Р.И.К.". Кроме того, на тот момент эти организации заведомо были неплатежеспособными. Деньги направлялись им для "кратковременного улучшения" финансового состояния. При этом долг так и не вернули.



В середине 2000-х годов Никита Белых входил в число лидеров "Союза правых сил". Руководство Кировской областью он осуществлял в период с начала 2009 года и до середины лета 2016-го. По данным правоохранительных органов, чиновника задержали в 2016 году в Москве, когда ему передавали взятку в одном из ресторанов Москвы. Начиная с того времени Белых продолжает оставаться под стражей.



Столичный Пресненский суд признал Белых виновным по делу о получении взятки в размере 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера в начале 2018 года. Бывшего губернатора осудили тогда на восемь лет лишения свободы с отбыванием в условиях колонии строгого режима. Осенью 2020 года адвокаты Белых отозвали ранее поданное в суд ходатайство о смягчении приговора.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 176

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