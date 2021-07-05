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В Томске в первый день ЧМ по подводному спорту установили два мировых рекорда
5.7.2021 21:51
Фото: vk.com
Российская пловчиха в ластах Екатерина Михайлушкина из Ярославской области смогла стать рекордсменкой в первый день заплывов в Томске, где сейчас проходит чемпионат мира по подводному спорту.
Соревнования проводятся в центре водных видов спорта "Звездный", передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в оргкомитете чемпионата, 19-летняя отечественная спортсменка была лучшей в плавании в ластах на дистанции 100 м. Кроме того, Михайлушкиной удалось установить мировой рекорд: она показала время 00:38.02.
Сборная КНР добилась рекордных показателей в смешанной эстафете 4х50 м. Наша национальная команда была второй.
Победу в плавании в ластах на дистанции 400 м одержала Мария Патласова из Новосибирской области.
Ранее предполагалось, что престижный турнир состоится в 2020 году, однако из-за начавшейся коронавирусной пандемии соревнования пришлось перенести. Для участия в ЧМ в Томск съехались порядка 380 пловцов, которые представляют более тридцати государств.
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