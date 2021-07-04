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Генконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на Кубе
19:11
Фото: pronovosty.site
Российские дипломаты располагают сведениями о проблемах с реагентами в лаборатории, которая проводила исследование ПЦР сограждан на Кубе, заявила генконсул РФ Нана Мгеладзе.
Комментарий главы представительства России в Гаване приводит ТАСС.
По словам российского генерального консула в столице Кубы Наны Мгеладзе, местные органы сложившуюся ситуацию пока не прокомментировали. Дипломат пояснила, что возникли некие "проблемы с реагентами в лаборатории". В результате граждан РФ обязали "повторно сдавать тесты" на коронавирус.
Генконсул отметила, что кубинское руководство учитывает эпидемиологическую обстановку как на их территории, так и в России.
Более 130 россиян сейчас остаются в условиях изоляции на Кубе. Граждане РФ, прилетевшие отдыхать на остров, заявляют об отсутствии каких-либо симптомов. Многие туристы в России проходили тестирование, которое подтвердило отсутствие заболевания. Соответствующие документы имеют и граждане РФ, успевшие вакцинироваться от COVID-19.
Предполагается, что до прояснения ситуации россиянам будет необходимо оставаться в гостиничных номерах, а потом снова делать ПЦР-тест.
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