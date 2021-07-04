Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Генконсул РФ указала на технические проблемы при тестировании россиян на Кубе

19:11

Фото: pronovosty.site



Российские дипломаты располагают сведениями о проблемах с реагентами в лаборатории, которая проводила исследование ПЦР сограждан на Кубе, заявила генконсул РФ Нана Мгеладзе.



Комментарий главы представительства России в Гаване приводит ТАСС.



По словам российского генерального консула в столице Кубы Наны Мгеладзе, местные органы сложившуюся ситуацию пока не прокомментировали. Дипломат пояснила, что возникли некие "проблемы с реагентами в лаборатории". В результате граждан РФ обязали "повторно сдавать тесты" на коронавирус.



Генконсул отметила, что кубинское руководство учитывает эпидемиологическую обстановку как на их территории, так и в России.



Более 130 россиян сейчас остаются в условиях изоляции на Кубе. Граждане РФ, прилетевшие отдыхать на остров, заявляют об отсутствии каких-либо симптомов. Многие туристы в России проходили тестирование, которое подтвердило отсутствие заболевания. Соответствующие документы имеют и граждане РФ, успевшие вакцинироваться от COVID-19.



Предполагается, что до прояснения ситуации россиянам будет необходимо оставаться в гостиничных номерах, а потом снова делать ПЦР-тест.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

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