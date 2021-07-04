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Власти Сочи готовы эвакуировать жителей из-за наводнения


14:04
Власти Сочи готовы эвакуировать жителей из-за наводненияФото: life.ru

На Сочи обрушились сильные ливни, после чего две реки вышли из берегов, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации города пояснили, что готовы приступить к эвакуации населения, если возникнет такая необходимость.

Накануне, 4 июля, в Сочи прошли сильные ливни, которые сопровождались порывами шквалистого ветра. Жертвой непогоды стал один человек, еще двое получили травмы. ЧП случилось на территории Адлерского района, где дерево рухнуло на людей.

Ураганным ветром повалило десятки деревьев. В ряде районов до сих пор затруднено движение автотранспорта. Местные жители и гости Сочи публикуют в соцсетях фото- и видеосвидетельства последствий стихийного удара.

По данным местных властей, спасатели сейчас несут дежурство на всех двадцати реках в Сочи. Специалисты фиксируют уровень воды, экстренные службы готовы к эвакуации. Пока такой необходимости еще нет, отметили представители горадминистрации. Вместе с тем сочинцам и отдыхающим посоветовали на всякий случай подготовить вещи и документы, если потребуется эвакуация.

Синоптики ранее объявили штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 22 м/с. Не исключено формирование смерчей над акваторией моря.

Ранее на юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человек. По данным регионального главка МЧС, власти Бахчисарайского района полуострова эвакуировали жителей нескольких домов, оказавшихся в опасной зоне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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