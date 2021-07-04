Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался режиссер Владимир Меньшов

12:10

Фото: vk.com



Известный советский и российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни, передают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы киноконцерна "Мосфильм".



Народный артист РСФСР ранее заразился коронавирусом.



О дате и месте прощальной церемонии объявят позже.



По данным прессы, Владимир Меньшов заболел в последних числах июня. Вскоре у него подтвердилось заражение COVID-19. Отмечалось, что болезнь у режиссера протекает в достаточно легкой форме. Затем появились сведения о госпитализации супруги режиссера, 79-летней Веры Алентовой.



Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, который тогда был столицей Азербайджанской ССР. В 1957 году он окончил школу, получив серебряную медаль. Не пройдя по конкурсу во Всесоюзный государственный институт кинематографии, будущий артист и режиссер работал в Астрахани токарем, в Воркуте шахтером и в Баку матросом.



В 1958 году Меньшова приняли во вспомогательный состав Астраханского драматического театра. Позднее он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, а в 1970 году — аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. Артист в течение своей карьеры успел сняться более чем в ста картинах, среди которых такие известные фильмы как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Ночной дозор", "Код апокалипсиса".



В качестве режиссера создал ленты "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов". Одним из наиболее знаменитых фильмов советского периода по праву считается снятая Меньшовым кинокартина "Москва слезам не верит". В 1981 году она завоевала "Оскар" в номинации лучших зарубежных фильмов.



Автор: Злата Богатова

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