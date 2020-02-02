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Тартуский мирный договор действует, заявила президент Эстонии
2.2.2020 21:20
Фото: donetsk24.su
Тартуский мирный договор представляет собой свидетельство "рождения эстонского государства", заявила Керсти Кальюлайд.
Президент Эстонии также высказалась против пересмотра границ с Россией, передает ТАСС.
Как заявила Керсти Кальюлайд, Тартуский мирный договор действует по сей день. Документ она назвала свидетельством "рождения эстонского государства". По словам эстонского лидера, необходимо с уважением относиться к международному консенсусу. Кальюлайд пояснила, что послевоенные границы Европы не нужно больше перерисовать, иначе возникнет путаница.
Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас также выступил с заявлением о том, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор якобы не потерял силу до наших дней.
Напомним, в начале года член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов прокомментировал предложение властей Эстонии о пересмотре границ. В частности, депутат назвал Тартуский мирный договор, на который ссылались тогда в Таллине, не имеющим какой-либо юридической силы историческим документом.
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