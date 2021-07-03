Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом
14:06
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки на территории РФ было выявлено 25 142 случая заражения COVID, сообщает федеральный оперативный штаб.
Уровень прироста стал максимальным за период с 2 января.
Днем раньше в России выявили еще 24 439 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В последний раз такие показатели фиксировались в середине января, однако в тот момент начинался спад заболеваемости.
В Москве за последние 24 часа медики зафиксировали 7 624 зараженных, свидетельствуют опубликованные сегодня данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В Подмосковье зарегистрировали 2 696 пациентов, в Петербурге - 1 784. В Нижегородской области диагноз подтвердился у 432 человек, в Воронежской области - у 359, еще 335 зафиксированы в Забайкалье.
Количество смертей, связанных с коронавирусом, за истекшие сутки составило 663, накануне скончались 697 человек с подтвержденным COVID.
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