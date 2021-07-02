Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украине мужчина умер после прививки Pfizer

2.7.2021 23:35

Фото: kapital.kz



Житель Винницкой области скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от COVID-19 с использованием препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом передают украинские СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.



По данным ведомства, врачи зафиксировали смерть 47-летнего мужчины сегодня в 18:02. За несколько часов до этого пациент был вакцинирован от коронавируса.



В сообщении Минздрава Украины указано, что мужчина получил прививку против COVID-19 в 13:45. Вакцинация с использованием препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech проводилась медиками мобильной бригады.



Состояние пациента резко ухудшилось примерно за час до смерти. Мужчина начал жаловаться на тошноту, а потом потерял сознание. Прибывшие врачи сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, однако житель Винницкой области умер.



В Минздраве отметили, что пять человек, привитых средством из того же флакона, чувствуют себя удовлетворительно.



Автор: Злата Богатова

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