|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
2.7.2021 23:35
Фото: kapital.kz
Житель Винницкой области скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от COVID-19 с использованием препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом передают украинские СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, врачи зафиксировали смерть 47-летнего мужчины сегодня в 18:02. За несколько часов до этого пациент был вакцинирован от коронавируса.
В сообщении Минздрава Украины указано, что мужчина получил прививку против COVID-19 в 13:45. Вакцинация с использованием препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech проводилась медиками мобильной бригады.
Состояние пациента резко ухудшилось примерно за час до смерти. Мужчина начал жаловаться на тошноту, а потом потерял сознание. Прибывшие врачи сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, однако житель Винницкой области умер.
В Минздраве отметили, что пять человек, привитых средством из того же флакона, чувствуют себя удовлетворительно.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|