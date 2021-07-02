|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Госдеп составил список стран, причастных к торговле людьми
2.7.2021 23:08
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов вновь включили Северную Корею в число государств, причастных к торговле людьми и принудительному труду.
Об этом передает BBC, цитируя документ, подготовленный американским Госдепартаментом.
Помимо КНДР, включенной в такой список уже в девятнадцатый раз, в него входят такие страны как Афганистан, Иран, Китай, Куба, Мьянма, Россия, Сирия, Туркмения, Эритрея и Южный Судан.
Как указывается в этом документе, в большинстве этих государств, а также на территории Кении, Малайзии и Таиланда сейчас проживают граждане Северной Кореи, которых власти их страны принуждают бесплатно работать. Принудительный труд к настоящему времени стал элементом сложившейся в КНР "системы политических репрессий и опоры экономической системы".
Кроме того, в КНДР женщины и дети Северной Кореи часто становятся объектами сексуальной эксплуатации, утверждают авторы доклада.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не располагает сведениями хотя бы об одном случае заражения коронавирусом в Северной Корее.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|