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Госдеп составил список стран, причастных к торговле людьми


2.7.2021 23:08
Госдеп составил список стран, причастных к торговле людьмиФото: worldenergynews.gr

Власти Соединенных Штатов вновь включили Северную Корею в число государств, причастных к торговле людьми и принудительному труду.

Об этом передает BBC, цитируя документ, подготовленный американским Госдепартаментом.

Помимо КНДР, включенной в такой список уже в девятнадцатый раз,  в него входят такие страны как Афганистан, Иран, Китай, Куба, Мьянма, Россия, Сирия, Туркмения, Эритрея и Южный Судан.

Как указывается в этом документе, в большинстве этих государств, а также на территории Кении, Малайзии и Таиланда сейчас проживают граждане Северной Кореи, которых власти их страны принуждают бесплатно работать. Принудительный труд к настоящему времени стал элементом сложившейся в КНР "системы политических репрессий и опоры экономической системы".

Кроме того, в КНДР женщины и дети Северной Кореи часто становятся объектами сексуальной эксплуатации, утверждают авторы доклада.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не располагает сведениями хотя бы об одном случае заражения коронавирусом в Северной Корее.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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