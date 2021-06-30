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ВОЗ: в КНДР не было ни одного случая COVID-19


30.6.2021 22:31
ВОЗ: в КНДР не было ни одного случая COVID-19Фото: vk.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не располагает сведениями хотя бы об одном случае заражения коронавирусом в Северной Корее.

Как информирует пресс-служба организации, власти КНДР не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), глава КНДР Ким Чен Ын во время Второго расширенного заседания политбюро Трудовой партии страны выступил с жесткой критикой в адрес ряда высокопоставленных чиновников. Речь шла об "инциденте", случившемся в процессе противоэпидемических мер, которые проводились в общенациональном масштабе.

Агентство цитирует главу государства, который обвинил чиновников в безответственности и недееспособности. Как заявил Ким Чен Ын, речь идет об угрозе безопасности народа и страны. При этом никакой другой информации о сути этого "инцидента" пока нет.

Ранее британские аналитики сообщили, что больше половины населения привито от COVID-19 пока только в 13 странах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 320

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