Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВОЗ: в КНДР не было ни одного случая COVID-19

30.6.2021 22:31

Фото: vk.com



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не располагает сведениями хотя бы об одном случае заражения коронавирусом в Северной Корее.



Как информирует пресс-служба организации, власти КНДР не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.



По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), глава КНДР Ким Чен Ын во время Второго расширенного заседания политбюро Трудовой партии страны выступил с жесткой критикой в адрес ряда высокопоставленных чиновников. Речь шла об "инциденте", случившемся в процессе противоэпидемических мер, которые проводились в общенациональном масштабе.



Агентство цитирует главу государства, который обвинил чиновников в безответственности и недееспособности. Как заявил Ким Чен Ын, речь идет об угрозе безопасности народа и страны. При этом никакой другой информации о сути этого "инцидента" пока нет.



Ранее британские аналитики сообщили, что больше половины населения привито от COVID-19 пока только в 13 странах.



Автор: Злата Богатова

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