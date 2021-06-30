|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ВОЗ: в КНДР не было ни одного случая COVID-19
30.6.2021 22:31
Фото: vk.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не располагает сведениями хотя бы об одном случае заражения коронавирусом в Северной Корее.
Как информирует пресс-служба организации, власти КНДР не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.
По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), глава КНДР Ким Чен Ын во время Второго расширенного заседания политбюро Трудовой партии страны выступил с жесткой критикой в адрес ряда высокопоставленных чиновников. Речь шла об "инциденте", случившемся в процессе противоэпидемических мер, которые проводились в общенациональном масштабе.
Агентство цитирует главу государства, который обвинил чиновников в безответственности и недееспособности. Как заявил Ким Чен Ын, речь идет об угрозе безопасности народа и страны. При этом никакой другой информации о сути этого "инцидента" пока нет.
Ранее британские аналитики сообщили, что больше половины населения привито от COVID-19 пока только в 13 странах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|