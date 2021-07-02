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Во Франции будут судить зрительницу, из-за которой упали участники велогонки
2.7.2021 20:53
Фото: focus.ua
Виновница падения участников "Тур де Франс" должна предстать перед судом, передает агентство France-Presse.
Женщина была задержана вскоре после ЧП.
Суд над 30-летней болельщицей, которая спровоцировала массовое падение участников велогонки "Тур де Франс", начнется в середине октября. По данным агентства, женщину доставили в прокуратуру сегодня утром. По ее словам, она испытывает стыд из-за своих действий, повлекших настолько значительные последствия.
ЧП случилось 26 июня на западе Франции, когда произошло массовое падение участников первого этапа "Тур де Франс". На участке трассы между Брестом и Лендерно одна из зрительниц с плакатом решила выйти за ограничительную черту, чтобы сфотографироваться. Первым женщину задел немец Тони Мартин. Велосипедист упал, а вслед за ним еще несколько спортсменов, двигавшихся плотной группой на большой скорости.
Многие участники гонки, в частности, испанец Марк Солер, получили переломы рук и были вынуждены сойти с этапа. По данным СМИ, в результате инцидента были серьезно травмированы по меньшей мере двадцать спортсменов.
Болельщице теперь грозит штраф в размере до 15 тыс. евро, а также тюремный срок - ее могут отправить за решетку на год.
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