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Лавров: ИГ стягивает силы в Афганистан


16:21
Лавров: ИГ стягивает силы в АфганистанФото: smi2.net

Экстремисты из террористического "Исламского государства" (ИГ, группировка официально запрещена в России) используют неоправданную паузу в переговорах по афганскому урегулированию, чтобы стягивать силы в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, ситуация в этой стране вызывает у официальной Москвы обеспокоенность.

Как заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, важно следить за обстановкой в Афганистане. Сейчас экстремисты активно стягивают в стране собственные силы, пользуясь "непростительно затянувшимся" процессом поиска мирного урегулирования ситуации. Представители афганского руководства, стремящиеся еще более замедлить подготовку к переговорам, должны думать о последствиях.

Лавров подчеркнул, что в Москве обеспокоены ситуацией в Афганистане. По словам министра, безответственные действия некоторых представителей официального Кабула связаны с отсутствием возможности доложить об осуществлении "хоть каких-то задач" на фоне поспешного выведения войск США и их союзников по НАТО. В результате игиловцы (члены группировки, деятельность которой в РФ запрещена), продолжают активно осваивать районы в северных регионах Афганистана, в том числе близ границ с государствами, являющимися союзниками России.

Российская сторона сейчас проводит консультации, в частности, с Кабулом и в рамках ОДКБ, в целях обеспечения надежной защиты "наших соседей в центральной Азии", добавил Лавров. По его словам, речь идет о "прямой и очень серьезной" угрозе.

Напомним, ранее в Берлине заявили, что последние немецкие военные покинули Афганистан. Как пишут немецкие СМИ, в течение двадцати лет в этой стране погибли 59 военных ФРГ. За этот период в стране успели побывать в общей сложности около 150 тыс. солдат и офицеров бундесвера.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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