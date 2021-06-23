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Доронина просит Путина уволить худрука МХАТа
11:10
Фото: rostov.ru
Народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить худрука МХАТа Эдуарда Боякова.
Актриса, занимающая сейчас пост президента этого знаменитого театра, призвала главу государства помочь "изгнать торгашей", чтобы культурное учреждение было восстановлено.
Открытое письмо актрисы опубликовала газета "Аргументы недели". Татьяна Доронина, обращаясь к президенту РФ, называет нынешнего художественного руководителя театра "непрофессиональным и бездарным". По мнению актрисы, если Эдуард Бояков не освободит кресло, от "МХАТа не останется даже и воспоминаний".
Актриса сообщила Путину, что из театра уже успели изгнать талантливых артистов, "почти уничтожен" репертуар, как и декорации, создававшиеся для лучших постановок. Доронина подчеркивает, что новым худруком может стать человек, испытывающий любовь к отечественной литературе и театральному искусству. Иначе все может поглотить "хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган", констатирует известная артистка.
Напомним, Минкультуры вернуло Татьяну Доронину к руководству МХАТом имени Горького в конце минувшего апреля. Ведомство скорректировало устав учреждения после того, как в его деятельности были выявлены нарушения. С этого момента актриса осуществляла руководство театром совместно с Эдуардом Бояковым.
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