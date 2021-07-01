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Задержан брат вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной


1.7.2021 19:22
Задержан брат вдовы экс-мэра Москвы Елены БатуринойФото: imenno.ru

Российского бизнесмена Виктора Батурина, являющегося братом вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, задержали по делу о покушении на мошенничество.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Татьяну Тонову.

По словам Татьяны Тоновой, предпринимателю уже предъявили обвинение. Адвокат отметила, что следственные органы внезапно приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Батурина, которого сейчас подозревают в покушении на мошеннические действия. Силовики уже провели обыск в его доме предпринимателя.

Как пояснила адвокат, следствие может настаивать на аресте задержанного.

В 2011 году бизнесмен пытался восстановить собственные корпоративные права по причине хищения, по его мнению, 25% акций девелопера "Интеко" Еленой Батуриной. По данным агентства "Интерфакс", вдова бывшего столичного градоначальника и создательница этой компании ранее обратилась в правоохранительные органы. По факту ее заявления и возбудили уголовное дело.

В прошлом Батурин занимал разные посты в госструктурах, ему принадлежало порядка половины акций "Интеко". Восемь лет назад столичный Гагаринский суд признал его виновным по делу о мошенничестве с векселями этой компании. Бизнесмена тогда приговорили к наказанию в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 305

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