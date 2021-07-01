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Задержан брат вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной
1.7.2021 19:22
Фото: imenno.ru
Российского бизнесмена Виктора Батурина, являющегося братом вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, задержали по делу о покушении на мошенничество.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Татьяну Тонову.
По словам Татьяны Тоновой, предпринимателю уже предъявили обвинение. Адвокат отметила, что следственные органы внезапно приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Батурина, которого сейчас подозревают в покушении на мошеннические действия. Силовики уже провели обыск в его доме предпринимателя.
Как пояснила адвокат, следствие может настаивать на аресте задержанного.
В 2011 году бизнесмен пытался восстановить собственные корпоративные права по причине хищения, по его мнению, 25% акций девелопера "Интеко" Еленой Батуриной. По данным агентства "Интерфакс", вдова бывшего столичного градоначальника и создательница этой компании ранее обратилась в правоохранительные органы. По факту ее заявления и возбудили уголовное дело.
В прошлом Батурин занимал разные посты в госструктурах, ему принадлежало порядка половины акций "Интеко". Восемь лет назад столичный Гагаринский суд признал его виновным по делу о мошенничестве с векселями этой компании. Бизнесмена тогда приговорили к наказанию в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.
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