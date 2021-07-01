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В Париже ликвидировали мужчину, угрожавшего напасть на детей


1.7.2021 14:18
В Париже ликвидировали мужчину, угрожавшего напасть на детейФото: gordonua.com

Мужчину с ножом, который угрожал захватить детей в заложники, застрелили сотрудники железнодорожной полиции в одном из предместий Парижа, передают французские СМИ.

ЧП случилось на вокзале муниципалитета Эрмон.

Как сообщает радио France Bleu, вооруженного злоумышленника заметили накануне, 30 июня, примерно в 17 часов по московскому времени. Полицейские попытались задержать подозрительного мужчину, но он оказал сопротивление.

Отмечается, что подозреваемый угрожал захватить в заложники детей, которые находились в расположенном неподалеку развлекательном центре. Учитывая, что мужчина имел при себе нож и вел себя угрожающе, полицейские были вынуждены применить оружие. Во время попытки сбежать мужчина был смертельно ранен.

Обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о личности мужчины пока нет. Известно лишь, что правоохранительные органы не рассматривают инцидент как преступление, связанное с терроризмом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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