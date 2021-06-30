Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер игравший в сериале «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

30.6.2021 18:01

Фото: dni.ru



Умер актер театра и кино Ростислав Гулбис, передают российские СМИ.



Артисту было лишь тридцать два года.



О причинах смерти артиста рассказала представитель Ростислава Гулбиса, передает ТАСС. Как пояснила Екатерина Гольцман, у актера произошло обострение панкреатита. Впоследствии возникли серьезные осложнения. Медики зафиксировали у пациента почечную недостаточность, на фоне которой случился отек легких. Врачам не удалось спасти 32-летнего артиста.



По словам Гольцман, траурная церемония прощания состоится в субботу, 3 июля.



Актер Ростислав Гулбис активно снимался в кино, совмещая участие в фильмах с работой в театре. В числе наиболее известных картин, где он успел сыграть, сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Чернобыль: Зона отчуждения".



Ранее сообщалось о смерти 52-летнего литератора Вячеслава Солдатенко, прославившегося под псевдонимом Слава Сэ. Писатель и сценарист умер в одной из больниц Риги, куда был доставлен в первых числах июня с подозрением на коронавирус.



Автор: Злата Богатова

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