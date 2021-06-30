ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белгороде пресекли действия экстремистской ячейки
В Белгороде пресекли действия экстремистской ячейки
В Латвии найдена древнейшая из известных науке жертв чумы
В Латвии найдена древнейшая из известных науке жертв чумы
Власти Бельгии выдали РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне
Власти Бельгии выдали РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Петр Мамонов попал в реанимациюПетр Мамонов попал в реанимацию
В Белгороде пресекли действия экстремистской ячейкиВ Белгороде пресекли действия экстремистской ячейки
В Шереметьево задержан экс-режиссер «Навальный Live»В Шереметьево задержан экс-режиссер «Навальный Live»
Власти Кубани смягчили требования для туристовВласти Кубани смягчили требования для туристов
В Ленинградской области появилась экомилицияВ Ленинградской области появилась экомилиция

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Умер игравший в сериале «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис


30.6.2021 18:01
Умер игравший в сериале «Полицейский с Рублевки» Ростислав ГулбисФото: dni.ru

Умер актер театра и кино Ростислав Гулбис, передают российские СМИ.

Артисту было лишь тридцать два года.

О причинах смерти артиста рассказала представитель Ростислава Гулбиса, передает ТАСС. Как пояснила Екатерина Гольцман, у актера произошло обострение панкреатита. Впоследствии возникли серьезные осложнения. Медики зафиксировали у пациента почечную недостаточность, на фоне которой случился отек легких. Врачам не удалось спасти 32-летнего артиста.

По словам Гольцман, траурная церемония прощания состоится в субботу, 3 июля.

Актер Ростислав Гулбис активно снимался в кино, совмещая участие в фильмах с работой в театре. В числе наиболее известных картин, где он успел сыграть, сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Чернобыль: Зона отчуждения".

Ранее сообщалось о смерти 52-летнего литератора Вячеслава Солдатенко, прославившегося под псевдонимом Слава Сэ. Писатель и сценарист умер в одной из больниц Риги, куда был доставлен в первых числах июня с подозрением на коронавирус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Власти Исландии отменили все ограничения, введенные из-за COVID-19Власти Исландии отменили все ограничения, введенные из-за COVID-19
Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»
В Москве вновь кончился «КовиВак»В Москве вновь кончился «КовиВак»
В Мали шесть военных погибли при нападении боевиковВ Мали шесть военных погибли при нападении боевиков
Представитель МакSим прокомментировала сведения о подключении певицы к ЭКМОПредставитель МакSим прокомментировала сведения о подключении певицы к ЭКМО

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru