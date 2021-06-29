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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию
14:02
Фото: aif.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации.
В ходе ежегодной прямой линии президент РФ также рассказал, какую прививку поставил сам.
По словам российского лидера, он выступает против обязательной вакцинации. Владимир Путин напомнил, что в прошлом уже не раз высказывал такое мнение. Вместе с тем лишь так можно остановить эпидемию коронавируса, поэтому людям нужно ставить прививки.
Путин отметил, что специалисты уже неоднократно выступали за необходимость вакцинации. Информация распространялась "по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам", - отметил президент. Глава государства подчеркнул, что только вакцинация поможет "предотвратить дальнейшее распространение эпидемии".
Напомним, около месяца назад президент РФ говорил, что россияне "должны сами осознать эту необходимость".
Во время традиционной прямой линии Путин также сообщил, что сделал сам прививку "Спутник V". Президент пояснил, что первоначально не уточнял название препарата, чтобы не возникло лишнего ажиотажа вокруг средства.
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