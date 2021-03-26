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Женская сеть myJulia.ru
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После прививки Путин держал рядом градусник
21:10
Фото: livejournal.com
Поставив прививку от коронавируса, российский президент Владимир Путин готовился к возможным проявлениям побочных симптомов.
Глава государства сообщил, что после вакцинации, которая состоялась на минувшей неделе, он на всякий случай держал на тумбочке градусник.
Российский лидер рассказал о том, как поставил прививку от коронавируса, в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Передача выходит в эфир телевизионного канала "Россия 1" (ВГТРК), и на его сайте появился анонс программы.
По словам Владимира Путина, подробной информацией о его вакцинации располагает лишь личный врач. Президент, сделавший первую часть прививки от коронавируса в минувший вторник, 23 марта, только отметил, что готовился к возможным побочным эффектам. Глава государства пояснил, что решил на всякий случай положить перед сном на тумбочку градусник.
Какую именно вакцину выбрал Путин, остается неизвестным. В Кремле поясняли, что все препараты, созданные в РФ, "надежные и хорошие".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что у российского лидера после вакцинации не наблюдается каких-либо побочных реакций.
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