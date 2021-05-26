Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

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Фото: divanews.ru



Прививки от COVID-19 не должны быть обязательными, заявил глава российского государства Владимир Путин.



Как подчеркнул президент РФ, россияне "должны сами осознать эту необходимость", передает ТАСС.



Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, заявил президент России Владимир Путин в ходе экономического совещания, которое проводилось в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что сейчас высказываются различные точки зрения. В частности, речь идет о необходимости ставить прививки от COVID-19 всему населению либо сотрудникам определенных сфер, например, образования, транспорта, торговли и общепита - всем, кто по роду деятельности должен контактировать с большим количеством людей.



По словам Путина, россияне сами должны осознать необходимость вакцинации. Гражданам, особенно пожилого возраста, следует понимать, что без прививок им грозит крайне серьезная и даже смертельная опасность, подчеркнул президент.



Коронавирусная пандемия подчеркнула безусловную важность и значимость приоритетной задачи - "защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье граждан", отметил глава государства. Сейчас, когда постепенно снимаются ограничения, восстанавливается экономики и налаживается привычный рабочий ритм, "люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места", - добавил Путин. В таких условиях очень важно последовательно понижать риски распространения инфекции, а для этого требуется т.н. коллективный иммунитет. Широкая вакцинация представляет собой наиболее правильный и цивилизованный способ добиться разрешения этой задачи.



Ранее власти Якутии изменили сообщение об "обязательной" вакцинации жителей региона. Слово в официальном заявлении было изменено на "массовую". О решении ввести обязательную вакцинацию населения против коронавируса глава республики Айсен Николаев объявил в ходе заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.



Как указывалось в сообщении пресс-службы региональных властей, в первую очередь должны быть привиты сотрудники сферы образования, которые будут привлечены к организации детского летнего отдыха и к проведению массовых мероприятий республиканского масштаба. При "необоснованном отказе" от прививок их могут не допустить к работе.



Автор: Злата Богатова

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