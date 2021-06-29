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В Иркутске проверяют сведения о подростке, насилующем детей


29.6.2021 22:40
В Иркутске проверяют сведения о подростке, насилующем детейФото: sledcom.ru

Следственные органы Иркутска приступили к проверке после заявления о сексуальном насилии, от которого мог пострадать один из малолетних воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Информацию о поступивших заявлениях подтвердила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, передает агентство "Интерфакс".

По словам детского омбудсмена, сведения о возможных противоправных действиях сейчас проверяют соответствующие органы. Татьяна Афанасьева пояснила, что первое заявление поступило в апреле, а не так давно - еще одною. В региональное СУ СКР и аппарат детского омбудсмена обратились сотрудники центра.

Случившееся прокомментировали в местном Минсоцразвития, опеки и попечительства. В ведомстве заявили, что информация не нашла подтверждения. Представители центра от каких-либо высказываний воздерживаются.

Ранее в анонимных телеграм-каналах распространились сообщения о 12-летнем воспитаннике социального учреждения, который мог склонять к действиям сексуального характера маленьких мальчиков. Утверждалось, что пострадавшим детям от трех до пяти лет.

В публикациях говорилось также о бездействии администрации детского центра. Малолетний злоумышленник в силу своего возраста остается безнаказанным, сообщалось в каналах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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