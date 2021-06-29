Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутске проверяют сведения о подростке, насилующем детей

29.6.2021 22:40

Фото: sledcom.ru



Следственные органы Иркутска приступили к проверке после заявления о сексуальном насилии, от которого мог пострадать один из малолетних воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Информацию о поступивших заявлениях подтвердила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, передает агентство "Интерфакс".



По словам детского омбудсмена, сведения о возможных противоправных действиях сейчас проверяют соответствующие органы. Татьяна Афанасьева пояснила, что первое заявление поступило в апреле, а не так давно - еще одною. В региональное СУ СКР и аппарат детского омбудсмена обратились сотрудники центра.



Случившееся прокомментировали в местном Минсоцразвития, опеки и попечительства. В ведомстве заявили, что информация не нашла подтверждения. Представители центра от каких-либо высказываний воздерживаются.



Ранее в анонимных телеграм-каналах распространились сообщения о 12-летнем воспитаннике социального учреждения, который мог склонять к действиям сексуального характера маленьких мальчиков. Утверждалось, что пострадавшим детям от трех до пяти лет.



В публикациях говорилось также о бездействии администрации детского центра. Малолетний злоумышленник в силу своего возраста остается безнаказанным, сообщалось в каналах.



Автор: Злата Богатова

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