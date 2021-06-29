Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тарантино рассказал о планах уйти из кино

29.6.2021 17:24

Фото: nv-online.info



Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино выразил намерение покинуть кинематограф после того, как снимет свой десятый фильм.



О планах на будущее он рассказал во время популярного вечернего шоу Real Time with Bill Maher.



По словам Квентино Тарантино, со временем "режиссеры лучше не становятся". Карьера в кино была довольно долгой, и он успел реализовать все свои идеи. Поэтому режиссер готов уйти, как только снимет свою следующую ленту.



Тарантино не уточнил, о чем может быть его десятая по счету картина. Кинематографист лишь отметил, что подумывал о ремейке "Бешеных псов". Однако пока речь идет лишь о замысле.



Напомним, ранее режиссер Квентин Тарантино начал писать книги. В беседе с Мартином Скорсезе он рассказал о романе, посвященном истории ветерана Второй мировой войны, который был большим поклонником кино. Позже Тарантино подписал с издателями сразу два контракта - на криминальный роман по мотивам фильма "Однажды... в Голливуде" и исследование о кинематографе 70-х годов.



Автор: Злата Богатова

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