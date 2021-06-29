Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывший президент ЮАР приговорен к 15 месяцам заключения

29.6.2021 16:28

Фото: hiplifehiphop.com



Экс-президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зуму приговорили к лишению свободы на 15 месяцев, передает Times Live.



Бывшего главу государства обвиняли в неуважительном отношении к суду, когда рассматривалось дело о коррупции.



Обвинение выдвинули после того, как 79-летний политик не выполнил предписание конституционного суда ЮАР. Власти обязывали его предстать перед комиссией, которая расследует дело о захвате государства в период с 15 по 19 февраля. В результате суд вынес приговор, согласно которому Зума должен отправиться в тюрьму на 15 месяцев.



В минувшем мае Джейкоб Зума выступил на заседании суда, решительно отвергнув все обвинения в коррупции. Бывшего главу ЮАР подозревают в нарушениях, которые допускались во время оформления госконтрактов на покупку вооружения. Зуме инкриминируют, в частности, мошеннические действия и вымогательство.



Зума занимал пост президента ЮАР в период с 9 мая 2009 по 14 февраля 2018 года, до этого являлся вице-президентом. На протяжении десяти лет, с 2007 по 2017 политик также был председателем правящей партии Африканский национальный конгресс.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 174

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:02 Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию 29.6.2021 18:49 В Нидерландах заявили о приближении самолетов РФ к их фрегату

В Нидерландах заявили о приближении самолетов РФ к их фрегату 29.6.2021 01:19 После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны

После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны 29.6.2021 00:54 Узбекские власти выдворили в Афганистан силовиков, перешедших границу

Узбекские власти выдворили в Афганистан силовиков, перешедших границу 28.6.2021 22:58 В МИД сочли вымогательством требование Праги компенсации