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Бывший президент ЮАР приговорен к 15 месяцам заключения
29.6.2021 16:28
Фото: hiplifehiphop.com
Экс-президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зуму приговорили к лишению свободы на 15 месяцев, передает Times Live.
Бывшего главу государства обвиняли в неуважительном отношении к суду, когда рассматривалось дело о коррупции.
Обвинение выдвинули после того, как 79-летний политик не выполнил предписание конституционного суда ЮАР. Власти обязывали его предстать перед комиссией, которая расследует дело о захвате государства в период с 15 по 19 февраля. В результате суд вынес приговор, согласно которому Зума должен отправиться в тюрьму на 15 месяцев.
В минувшем мае Джейкоб Зума выступил на заседании суда, решительно отвергнув все обвинения в коррупции. Бывшего главу ЮАР подозревают в нарушениях, которые допускались во время оформления госконтрактов на покупку вооружения. Зуме инкриминируют, в частности, мошеннические действия и вымогательство.
Зума занимал пост президента ЮАР в период с 9 мая 2009 по 14 февраля 2018 года, до этого являлся вице-президентом. На протяжении десяти лет, с 2007 по 2017 политик также был председателем правящей партии Африканский национальный конгресс.
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