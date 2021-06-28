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Гинцбург допустил рост смертности от COVID
15:11
Фото: tieudungthoinay.vn
Уровень летальности среди пациентов с COVID-19 может увеличиться с 2% до 5-10%, полагает глава Центра им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, академик Александр Гинцбург.
По его словам, это связано с постоянно мутирующим коронавирусом.
Как пояснил Александр Гинцбург, учитывая особенности возбудителя, некоторый процент случаев, вероятно, в перспективе может "постоянно увеличиваться". В результате уровень летальных исходов будет "исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", считает руководитель Центра им. Гамалеи.
Академик добавил, что сейчас "вакцинация совершенно необходима". Вопрос актуальности этого способа защиты стал особенно острым "в последние несколько недель". По словам Гинцбурга, теперь уже очевидно, что вызывающий COVID-19 возбудитель "постоянно мутирует". При этом Гинцбург положительно отозвался о решении Минздрава объявить о необходимости ревакцинации каждые полгода. Люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме, не могут быть полностью уверены, что защищены, сказал он.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала появление нового варианта возбудителя "дельта плюс", который выявили в Индии. Теперь он начал распространяться и в других странах, требуя мер немедленного реагирования. По словам Вуйнович, необходимо соблюдать масочный режим дополнительно к вакцинации населения.
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