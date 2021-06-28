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Выпускников не заставляли приходить на «Алые паруса», заявил Беглов
01:49
Фото: кадр видео с youtube.com
Власти Санкт-Петербурга при организации традиционного праздника "Алые паруса" учитывали пожелания родителей выпускников, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, подростки самостоятельно принимали решение, присутствовать ли на этом мероприятии.
В процессе выдачи билетов каждого выпускника предупреждали о необходимости самому делать окончательный выбор об участии в этом массовом мероприятии. Как подчеркнул Александр Беглов, ребятам рассказывали о потенциальных рисках, из-за которых следует "использовать средства индивидуальной защиты".
По мнению губернатора, учащиеся школ Петербурга заслужили выпускной в очном формате. Вместе с тем при организации праздника с участием 40 тыс. человек учитывались пожелания родительской общественности, отметил Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Губернатор добавил, что администрация города пыталась таким образам внушить выпускникам надежду на лучшее.
Ранее в Петербурге были введены новые ограничения из-за коронавируса. В частности, на территорию тематического парка в "Юбилейном" допускается не более тысячи человек, с 21 июня вступил в силу запрет на посещение аттракционов и аквапарков.
Выставочные, торжественные и другого рода мероприятия с числом участников более 75 смогут посетить лишь те, кто имеет отрицательный ПРЦ-тестом на коронавирус, который был сделан не позже чем за три дня до события. Организацию таких мероприятий необходимо согласовывать с комитетом по промышленной политике. Проведение мероприятий, предполагающих более пятисот участников, должно быть разрешено региональным управлением Роспотребнадзора.
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