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В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса
19.6.2021 23:32
Фото: demohoster.com
Администрация Петербурга объявила о введении новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передают российские СМИ. В частности, с 20 июня в фан-зону Чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади будут допускаться по три тысячи человек, а не пять, как это планировалось ранее.
Как информирует пресс-служба городской администрации, изменения в постановление городского правительства No 121 были подписаны губернатором Александром Бегловым на основании предписания главного санитарного врача по Петербургу.
С учетом ужесточившихся требований на территорию тематического парка в "Юбилейном" теперь будет допускаться не более тысячи человек. С 21 июня начнет действовать запрет на посещение аттракционов и аквапарков.
Выставочные, торжественные и другого рода мероприятия с числом участников более 75 смогут посетить лишь те, кто имеет отрицательный ПРЦ-тестом на коронавирус, который был сделан не позже чем за три дня до события. Организацию таких мероприятий необходимо согласовывать с комитетом по промышленной политике. Проведение мероприятий, предполагающих более пятисот участников, должно быть разрешено региональным управлением Роспотребнадзора.
В период традиционного праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет в Петербурге 25-26 июня, не будут работать заведения общепита и объекты розничной торговли. Речь идет о территории, пределы которой указаны в приложении к постановлению. Ограничения не распространятся лишь на объекты, указанные оргкомитетом торжественного мероприятия.
В рамках того же постановления петербургских чиновников и сотрудников государственных учреждений обязали поставить прививки от коронавируса. Все они должны пройти вакцинацию вплоть до 15 августа, чтобы у 65% были подтверждены антитела.
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