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В МИД сочли вымогательством требование Праги компенсации
28.6.2021 22:58
Фото: imag.one
Требования, выдвинутые Чехией, можно расценивать как попытку вымогательства, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Представительница внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывания о компенсациях за ущерб от взрывов на военных складах в чешской деревне Врбетице в своем телеграм-канале.
Как пояснила Захарова, тех, кто "без суда и следствия" пытается требовать денег через оскорбления и угрозы, обычно "называют вымогателями".
Ранее в СМИ распространились сведения о ноте, которая вручена чешскими властями послу РФ в Праге Александру Змеевскому. По данным прессы, руководство страны потребовало от Москвы компенсации в размере 650 млн крон (около €25,5 млн) за ущерб, который был нанесен при взрывах во Врбетице. В Праге продолжают настаивать, что к событиям 2014 года могут быть причастны российские спецслужбы.
В конце апреля президента Чехии обвинили в госизмене после его комментариях о событиях во Врбетице. В парламенте страны заявили, что Милош Земан якобы рассекретил закрытые данные. Президент Чехии, обращаясь к согражданам, в частности, политик заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в закрытых документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".
Земан также выразил мнение о том, что причиной ЧП в Врбетице скорее всего стало неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем, следует дождаться окончательных итогов расследования, подчеркивал чешский президент.
В минувшем мае правительство РФ утвердило перечень стран, действия властей которых в отношении России признаны недружественными. В этот список на тот момент входили лишь два государства - Соединенные Штаты и Чехия.
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