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На Волге найдено тело мужчины, управлявшего лодкой, в которую врезались депутаты


27.6.2021 14:53
На Волге найдено тело мужчины, управлявшего лодкой, в которую врезались депутатыФото: 360tv.ru

Под Самарой спасателям удалось отыскать тело Дениса Безрукова, который пропал после столкновения надувной лодки и катера на Волге. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на поисково-спасательную службу региона, погибшего мужчину обнаружили между населенными пунктами Зольное и Богатырь.

Тело мужчины прибило к берегу Волги на расстоянии около 8 км ниже по течению от места ЧП. Там его и обнаружили сотрудники спасательных служб.

Столкновение катера "Фьорд-460" и лодки "Gladiator-370" случилось 18 июня в окрестностях города Жигулевска. Авария произошла в акватории Саратовского водохранилища. Помимо Дениса Безрукова в лодке в тот момент находились его супруга и пятилетний ребенок. 32-летний мужчина пропал сразу после того, как произошел инцидент.

После происшествия депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, кто был в катере, принадлежащем Жигулевскому заповеднику. Как оказалось, среди пассажиров было двое депутатов думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, являющийся директором заповедника, и Юрий Погиблов.

Кроме того, на катере, водитель которого нарушил правила, было еще несколько неизвестных лиц. Как пояснил Хинштейн со ссылкой на супругу Безрукова, всех этих людей экстренно эвакуировали. Никто из них даже не пытался помочь женщине, оставшейся на лодке с маленьким сыном. Покинув место аварии, катер вернулся через пятнадцать минут. Вместо пяти-шести человек в нем находилось уже только трое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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