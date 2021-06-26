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В Москве задержали нескольких участников митинга противников вакцинации
26.6.2021 23:04
Фото: osnmedia.ru
Полиция Москвы задержала по меньшей мере девять человек, которые принимали участие в митинге противников вакцинации от коронавирусной инфекции.
Акция, проводившаяся в центре города, собрала около пятисот человек, сообщает ТАСС.
Среди тех, кого сегодня задержали сотрудники столичной полиции, оказался депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин. Как стало известно, митинг в Новопушкинском сквере в центре Москвы организовал его однопартиец Валерий Рашкин.
По данным российских СМИ, полицейские также задержали человека в костюме Чебурашки. Участник акции в тот момент пытался прорваться к Рашкину, держа в руках ящик апельсинов.
В общей сложности мероприятие собрало порядка пятисот участников. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывали их к соблюдению социальной дистанции. После того, как полицейские начали задерживать митингующих, около ста человек направились в сторону ОВД "Тверской".
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