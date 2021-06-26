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СМИ: Ассанж готовится заключить брак в тюрьме Белмарш


26.6.2021 21:26
СМИ: Ассанж готовится заключить брак в тюрьме БелмаршФото: livejournal.com

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, отбывающий заключение в тюрьме Белмарш в Лондоне, собирается узаконить отношения с матерью его двух детей.

Об этом в интервью агентству DPA рассказала невеста Ассанжа Стелла Моррис.

По словам Стеллы Моррис, они отпразднуют свадьбу, когда основателя WikiLeaks освободят. Учитывая, что пара обручилась еще в 2016 году, они планируют узаконить свои отношения в тюрьме. Точную дату бракосочетания с Джулианом Ассенжем его невеста пока не назвала. Стелла Моррис пояснила, что они уже обсудили возможность провести церемонию с со службой священников тюрьмы Белмарш. Судя по их ответу, сделать это не так просто. По словам священнослужителей, за последние двенадцать лет в этом учреждении свадеб пока еще не проводилось.

Романтические отношения Ассанжа и Моррис начались, когда он был вынужден оставаться на территории дипмиссии Эквадора. Пара уже имеет двух сыновей - Гэбриэла и Макса. О детях впервые стало известно в апреле прошлого года.

В Соединенных Штатах Ассанжа хотят обвинить по восемнадцати пунктам. В случае, если дело дойдет до суда, его могут приговорить к 175 годам заключения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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