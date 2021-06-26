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Житель Прикамья облил знакомых бензином и поджег
26.6.2021 20:02
Фото: vk.com
В ночь на субботу нетрезвый житель города Соликамска (Пермский край) после конфликта со знакомыми поджег компанию из десяти человек. Пять из них получили ожоги, как и сам злоумышленник.
Двое пострадавших будут доставлены на лечение в Пермь, передают региональные СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как очень тяжелое, сообщили в местном Министерстве здравоохранения. Пациент находится к реанимации. Один из пострадавших - в удовлетворительном состоянии, еще четверо - в состоянии средней степени тяжести, пояснили в ведомстве.
Представители Минздрава уточнили, что в числе пострадавших оказались пятеро мужчин и одна женщина. Двое пациентов будут перевезены на лечение в Пермь.
ЧП случилось в ночь на субботу, 26 июня, когда нетрезвый житель Соликамска повздорил с несколькими знакомыми. После конфликта, который сопровождался дракой, он облил, всех, кто находился в гараже, бензином, а потом поднес огонь.
В гараже проводили время десять человек - семеро мужчин и три женщины. В результате ЧП пострадали пятеро из них, а также поджигатель. Все они с ожогами были экстренно госпитализированы. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено с особой жестокостью.
В начале прошлого года в том же Соликамске облил свою знакомую бензином и поджег 41-летний рецидивист. ЧП случилось в одном из магазинов города, где пострадавшая женщина работала продавцом.
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