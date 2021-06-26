Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пекин пригрозил Киеву остановкой поставок вакцины

26.6.2021 17:19

Фото: deon.pl



Китайские власти пригрозили заблокировать поставку Украине вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac, передает Associated Press.



Со ссылкой на дипломатические источники агентство сообщает, что в Пекине отреагировали на подписание представителями Киева призыва к изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).



Как только украинское руководство выразило поддержку инициативе, связанной с положением уйгуров в Китае, в Пекине заявили, что остановят поставки вакцины. Предполагалось, что КНР направит 500 тыс. доз препарата CoronaVac.



В результате власти Украины 24 июня спешно отозвали свою подпись под документом, который за два дня до этого был представлен постпредом Канады при ООН Лесли Нортоном. Речь шла о требовании тщательно исследовать вопросы, связанные с правами человека в СУАР.



Напомним, в минувшем феврале в Китае запретили вещание BBC World News. Власти КНР приняли такое решение из-за существенных нарушений в области контента. Отмечалось, что канал не соблюдал требования, распространяющиеся на иностранные телекомпании, работающие в Китае и освещающие темы, связанные с внутренними делами.



Канал лишился права на продолжение деятельности в КНР вскоре после выхода в эфир нескольких материалов о СУАР на северо-западе Китая. В репортажах, в частности, сообщалось о спецлагерях, где уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах". В качестве доказательства этого авторы материалов приводили рассказы женщин, которым удалось выехать в Соединенные Штаты с помощью сепаратистских и экстремистских организаций, существующих при финансовой поддержке американской стороны.



Автор: Злата Богатова

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