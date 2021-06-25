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В Удмуртии из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от коронавируса
12:00
Фото: wildrome.ru
Вакцинацию от нового коронавируса пришлось на время приостановить в Удмуртии, передает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.
26 и 27 июня жителям не будут делать прививки, потому что темпы вакцинации оказались выше объема поставок вакцины.
Предполагается, что новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Удмуртию уже завтра, 27 июня, сообщили представители регионального оперативного штаба. Объем поставок составит 17 400 доз. Сразу после того, как средство привезут, вакцинацию возобновят в прежнем режиме.
Местным жителям, которые записались на 26-27 июня, будут предоставлены сведения о переносе вакцинации, пояснила замглавы Минздрава Удмуртии Мария Галеева. По ее словам, за минувшую неделю число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, возросло вдвое. Кроме того, многие приходят без записи в поликлиники, а также обращаются в развернутые в регионе мобильные пункты.
Представительница регионального ведомства сообщила, что сейчас в Удмуртии ежедневно ставят до 4-5 тыс. прививок от коронавируса. Поэтому препарат был израсходован раньше, чем специалисты предполагали.
Ранее стало известно о нехватке в Москве препарата "КовиВак", который был создан специалистами Центра им. Чумакова РАН. Как указывалось на официальном портале мэра и правительства российской столицы, на время пришлось остановить запись на вакцинацию с использованием этого средства.
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