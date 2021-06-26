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В Германии неизвестный напал на прохожих: погибли три человека


26.6.2021 03:15
В Германии неизвестный напал на прохожих: погибли три человекаФото: ostwest.tv

Девять человек убиты и ранены в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Вюрцбург, передает Bild.

По предварительным данным, полиция задержала злоумышленника сразу после ЧП.

Как стало известно, в Германии полиция задержала мужчину, который с ножом напал на прохожих. Ранения получили девять человек. Для трех пострадавших повреждения оказались смертельными,
подтвердили в правоохранительных органах города Вюрцбург.

Состояние нескольких пострадавших оценивается врачами как тяжелое, передают местные СМИ.

В больницу также доставили нападавшего. Мужчина, личность которого устанавливается, во время задержания был ранен сотрудниками полиции. Сведений о его мотивах пока нет. Правоохранители лишь заявили, что не квалифицируют убийство трех человек как террористическую атаку.

Местная полиция заявила, что угрозы для жителей Вюрцбурга нет. По факту случившегося ведется расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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