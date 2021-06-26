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В Германии неизвестный напал на прохожих: погибли три человека
26.6.2021 03:15
Фото: ostwest.tv
Девять человек убиты и ранены в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Вюрцбург, передает Bild.
По предварительным данным, полиция задержала злоумышленника сразу после ЧП.
Как стало известно, в Германии полиция задержала мужчину, который с ножом напал на прохожих. Ранения получили девять человек. Для трех пострадавших повреждения оказались смертельными,
подтвердили в правоохранительных органах города Вюрцбург.
Состояние нескольких пострадавших оценивается врачами как тяжелое, передают местные СМИ.
В больницу также доставили нападавшего. Мужчина, личность которого устанавливается, во время задержания был ранен сотрудниками полиции. Сведений о его мотивах пока нет. Правоохранители лишь заявили, что не квалифицируют убийство трех человек как террористическую атаку.
Местная полиция заявила, что угрозы для жителей Вюрцбурга нет. По факту случившегося ведется расследование.
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