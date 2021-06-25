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Врачи стабилизировали состояние МакSим
25.6.2021 21:04
Фото: м-п-3.рф
Российская певица Марина Максимова, ставшая знаменитой под творческим псевдонимом МакSим, остается в состоянии медикаментозной комы, передает ТАСС.
Артистка при этом подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Состояние 38-летней исполнительницы сейчас оценивается врачами как достаточно стабильное, сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. По ее словам, особого улучшения медики пока не зафиксировали, поэтому не дают конкретных прогнозов по возможным срокам снятия пациентки с ИВЛ. Это произойдет, как только медики заметят положительные сдвиги, пояснила представительница МакSим.
Напомним, 11 июня МакSим на своей странице в соцсети рассказала о симптомах простуды. Вскоре у певицы поднялась температура до 39 градусов. Анализ на коронавирус при этом был отрицательным. Спустя несколько дней стало известно о госпитализации артистки. В больнице врачи приняли решение подключить ее к ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы.
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