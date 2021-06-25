Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экипаж легкомоторного самолета выжил при крушении под Архангельском

25.6.2021 19:04

Фото: livejournal.com



Найдено легкомоторное воздушное судно, пропавшее в четверг вечером в Архангельской области, передают российские СМИ.



Самолет, экипаж которого перестал выходить на связь, потерпел крушение в Верхнетоемском районе.



Как стало известно от представителей регионального ГУ МЧС РФ, двое членов экипажа выжили после крушения. Летчики найдены живыми и находятся в сознании. На вертолете Ми-8 их уже доставили в Котлас для медицинского обследования и оказания помощи.



Насколько сильно могли пострадать пилот и находившийся с ним летчик-наблюдатель, пока не уточняется.



По данным МЧС, накануне легкомоторный самолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Маршрут полета пролегал по территории Верхнетоемского района Архангельской области. Командир воздушного судна перестал выходить на связь с 18:45 по местному времени.



Информации о причинах ЧП пока нет, обстоятельства крушения выясняют специалисты.



Автор: Злата Богатова

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