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Экипаж легкомоторного самолета выжил при крушении под Архангельском
25.6.2021 19:04
Фото: livejournal.com
Найдено легкомоторное воздушное судно, пропавшее в четверг вечером в Архангельской области, передают российские СМИ.
Самолет, экипаж которого перестал выходить на связь, потерпел крушение в Верхнетоемском районе.
Как стало известно от представителей регионального ГУ МЧС РФ, двое членов экипажа выжили после крушения. Летчики найдены живыми и находятся в сознании. На вертолете Ми-8 их уже доставили в Котлас для медицинского обследования и оказания помощи.
Насколько сильно могли пострадать пилот и находившийся с ним летчик-наблюдатель, пока не уточняется.
По данным МЧС, накануне легкомоторный самолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Маршрут полета пролегал по территории Верхнетоемского района Архангельской области. Командир воздушного судна перестал выходить на связь с 18:45 по местному времени.
Информации о причинах ЧП пока нет, обстоятельства крушения выясняют специалисты.
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