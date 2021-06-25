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Bloomberg сообщает об исчезновении сведений о первом варианте коронавируса
25.6.2021 09:49
Фото: prozhelezu.ru
Сведения о геноме оригинального варианта коронавируса удалили из американских баз еще около года назад после соответствующего запроса китайских ученых.
Специалисты, которые первоначально предоставили информацию о возбудителе, указали на необходимость обновления данных, сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на собственные источники агентство уточняет, что речь идет о материалах, связанных с генетическими последовательностями коронавируса. Сведения поступили в Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов в марте прошлого года из Уханя. Информация была официально предоставлена властями КНР.
Как сообщает Bloomberg, спустя три месяца китайские исследователи отозвали данные. Специалисты заявили о том, что нужно обновить информацию о генетической последовательности, чтобы в будущем не было расхождений. В результате первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз в июне 2020 года.
Источники агентства отмечают, что сам факт изъятия исходных сведений по запросу Пекина может вызывать озабоченность, учитывая продолжающиеся обсуждения о происхождении возбудителя, включая версии о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в конце мая пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил, что сведения о тяжелом заболевании, которое еще до пандемии одновременно перенесли трое представителей Уханьского института вирусологии, не соответствуют действительности.
Китайский дипломат напомнил, что в минувшем марте Уханьский институт вирусологии официально заявил о том, что учреждение впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией не ранее 30 декабря 2019 года. До этого момента ни один сотрудник института не был заражен COVID-19, подчеркнул Чжао Лицзянь.
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