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В Пекине опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 году
24.5.2021 15:24
Фото: orient.tm
Сведения о тяжелом заболевании, которое еще до пандемии одновременно перенесли трое представителей Уханьского института вирусологии, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.
Китайский дипломат напомнил, что в минувшем марте Уханьский институт вирусологии официально заявил о том, что учреждение впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией не ранее 30 декабря 2019 года. До этого момента ни один сотрудник института не был заражен COVID-19, подчеркнул Чжао Лицзянь, прокомментировав публикацию The Wall Street Journal.
Ранее американская газета со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов рассказала о нескольких сотрудниках Уханьского института вирусологии КНР, которые могли еще в ноябре 2019 года заболеть коронавирусом. Отмечалось, что помощь специалистов потребовалась членам одного исследовательского коллектива, работа которых была связана с коронавирусами.
В материале утверждалось, что китайские ученые с тяжелой формой COVID-19 попали в больницу одновременно со схожими симптомами, которые напоминали грипп. В публикации WSJ подчеркивалось, что эти сведения могут способствовать призывам к осуществлению более масштабного и глубокого расследования о происхождении коронавирусной инфекции.
Напомним, в минувшем марте в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с докладом, который подготовили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ представляет собой анализ различных версий происхождения коронавируса нового типа.
Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал специальное заявление, посвященное отчету. Американское внешнеполитическое министерство подчеркивало, что мировое сообщество заинтересовано прежде всего в "транспарентном и независимом" изучении вопросов происхождения COVID-19. Какие-либо третьи стороны не должны оказывать влияние на работу экспертов, вмешиваться в процесс подготовки доклада, а потому власти США не были в полной мере удовлетворены содержанием документа.
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