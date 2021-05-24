ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»
Под Новосибирском львица напала на дрессировщика цирка-шапито
Под Новосибирском львица напала на дрессировщика цирка-шапито
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»
В Пекине опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 годуВ Пекине опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 году
Глава Ryanair допустил, что на борту севшего в Белоруссии лайнера были сотрудники КГБГлава Ryanair допустил, что на борту севшего в Белоруссии лайнера были сотрудники КГБ
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть КурилВ Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил
Google подала иск к российским властямGoogle подала иск к российским властям

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Пекине опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 году


24.5.2021 15:24
В Пекине опровергли сведения о болезни трех вирусологов из Уханя в 2019 годуФото: orient.tm

Сведения о тяжелом заболевании, которое еще до пандемии одновременно перенесли трое представителей Уханьского института вирусологии, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат напомнил, что в минувшем марте Уханьский институт вирусологии официально заявил о том, что учреждение впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией не ранее 30 декабря 2019 года. До этого момента ни один сотрудник института не был заражен COVID-19, подчеркнул Чжао Лицзянь, прокомментировав публикацию The Wall Street Journal.

Ранее американская газета со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов рассказала о нескольких сотрудниках Уханьского института вирусологии КНР, которые могли еще в ноябре 2019 года заболеть коронавирусом. Отмечалось, что помощь специалистов потребовалась членам одного исследовательского коллектива, работа которых была связана с коронавирусами.

В материале утверждалось, что китайские ученые с тяжелой формой COVID-19 попали в больницу одновременно со схожими симптомами, которые напоминали грипп. В публикации WSJ подчеркивалось, что эти сведения могут способствовать призывам к осуществлению более масштабного и глубокого расследования о происхождении коронавирусной инфекции.

Напомним, в минувшем марте в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с докладом, который подготовили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ представляет собой анализ различных версий происхождения коронавируса нового типа.

Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал специальное заявление, посвященное отчету. Американское внешнеполитическое министерство подчеркивало, что мировое сообщество заинтересовано прежде всего в "транспарентном и независимом" изучении вопросов происхождения COVID-19. Какие-либо третьи стороны не должны оказывать влияние на работу экспертов, вмешиваться в процесс подготовки доклада, а потому власти США не были в полной мере удовлетворены содержанием документа.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Полиция вернула владельцу бриллианты, похищенные во время ЧМ-2018 в КазаниПолиция вернула владельцу бриллианты, похищенные во время ЧМ-2018 в Казани
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть КурилВ Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил
В Белоруссии 2 человека погибли при крушении военного самолетаВ Белоруссии 2 человека погибли при крушении военного самолета
В Турции погибли двое украинских туристовВ Турции погибли двое украинских туристов
Древние лошади не раз переходили Берингов проливДревние лошади не раз переходили Берингов пролив

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru