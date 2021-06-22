Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля

16:31

Фото: smi2.net



Власти Бурятии вынуждены вернуться к жестким ограничениям из-за ухудшающейся в республике эпидемиологической обстановки, передает ТАСС.



Как стало известно, в регионе вводится режим нерабочих дней на период с 27 июня по 11 июля.



Власти Бурятии объявили о введении новых жестких ограничений в условиях пандемии коронавируса. Как пояснили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, в регионе с 27 июня по 11 июля будет действовать режим нерабочих дней.



На фоне ухудшающейся эпидемической ситуации на ближайшие две недели приостановят деятельность все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих служб, аптек, продуктовых магазинов и торговых организаций, которые реализуют товары первой необходимости, а также ЖКХ, СМИ и общественного транспорта.



В указанный период дети, не достигшие 14-летия, смогут появляться на улице исключительно вместе со взрослыми. Кроме того, ограничат допуск в места массового отдыха, включая окрестности озер Байкала и Щучье.



Целью новых мер является необходимость "переломить эпидобстановку". В оперштабе пояснили, что показатели в регионе становятся хуже "пятую неделю подряд".



По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в Бурятии COVID-19 заболели уже более 42,4 тыс. человек. За минувшие сутки в регионе выявили 258 зараженных. Скончались 1 066 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в том числе, двадцать - за истекший день. Сейчас в стационарах Бурятии лечатся 2 866 инфицированных . Занятость коечного фонда при этом составляет 92,7%.



Автор: Злата Богатова

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