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В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля
16:31
Фото: smi2.net
Власти Бурятии вынуждены вернуться к жестким ограничениям из-за ухудшающейся в республике эпидемиологической обстановки, передает ТАСС.
Как стало известно, в регионе вводится режим нерабочих дней на период с 27 июня по 11 июля.
Власти Бурятии объявили о введении новых жестких ограничений в условиях пандемии коронавируса. Как пояснили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, в регионе с 27 июня по 11 июля будет действовать режим нерабочих дней.
На фоне ухудшающейся эпидемической ситуации на ближайшие две недели приостановят деятельность все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих служб, аптек, продуктовых магазинов и торговых организаций, которые реализуют товары первой необходимости, а также ЖКХ, СМИ и общественного транспорта.
В указанный период дети, не достигшие 14-летия, смогут появляться на улице исключительно вместе со взрослыми. Кроме того, ограничат допуск в места массового отдыха, включая окрестности озер Байкала и Щучье.
Целью новых мер является необходимость "переломить эпидобстановку". В оперштабе пояснили, что показатели в регионе становятся хуже "пятую неделю подряд".
По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в Бурятии COVID-19 заболели уже более 42,4 тыс. человек. За минувшие сутки в регионе выявили 258 зараженных. Скончались 1 066 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в том числе, двадцать - за истекший день. Сейчас в стационарах Бурятии лечатся 2 866 инфицированных . Занятость коечного фонда при этом составляет 92,7%.
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