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СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee
09:02
Фото: coin-insider.ru
В Испании найден мертвым американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Основателя компании McAfee собирались выдать властям Соединенных Штатов.
В одной из тюрем Испании найден мертвым американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, задержанный на территории королевства осенью прошлого года по запросу США. Как передает El Pais, речь может идти о самоубийстве.
Ранее суд королевства принял решение об экстрадиции 75-летнего основателя компании McAfee в Соединенные Штаты. В последнее время бизнесмен находился в тюрьме в провинции Барселона. Макафи, основавший свою компанию в 1987 году, называл себя жертвой политического преследования со стороны американских властей.
Федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси информировала, что бизнесмена обвиняют в нарушении налогового законодательства. По данным американской стороны, Макафи мог получить миллионы долларов, включая доход от операций с криптовалютой и гонорары за публичные выступления. Однако в период с 2014 по 2018 годы он не предоставил налоговые декларации.
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