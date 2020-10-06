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В Испании арестован создатель антивируса McAfee
03:34
Фото: coin-insider.ru
Джон Макафи был арестован правоохранительными органами Испании по запросу Соединенных Штатов, передает агентство Reuters.
Как стало известно, создателя антивируса McAfee и гендиректора Luxcore полицейские задержали в аэропорту Барселоны перед вылетом в Турцию.
По данным агентства, Джон Макафи был задержан сотрудниками испанской полиции в аэропорту Барселоны, когда пытался вылететь в Стамбул. Отмечается, что создатель антивируса McAfee, арестованный по запросу американских властей, имел при себе паспорт британского подданного.
В настоящее время Макафи доставлен в тюрьму Брианс I, где ему предстоит ожидать заседания суда по экстрадиции в Соединенные Штаты.
По мнению американских правоохранителей, Джон Макафи, являющийся создателем McAfee Antivirus, соучредителем McAfee Crypto Team и гендиректором Luxcore, может оказаться причастным к мошенническим действиям, которые совершаились с криптовалютами.
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