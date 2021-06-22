Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

11:45

Фото: crimea-news.info



Близкие и члены семей погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи решили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Заявители считают необоснованным прекращение уголовного дела и просят провести справедливое расследование, передает ТАСС.



Родственники тех, кто погиб в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, попросили ЕСПЧ о проведении справедливого расследования, сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, жалоба подписана 70 родственниками и близкими жертв трагедии, случившейся в последних числах декабря 2016 года.



Представляющий интересы близких погибших адвокат пояснил, что речь идет о нарушении ст. 2 (право на жизнь) и ст. 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека. По словам Трунова, родственники жертв крушения "безрезультатно искали справедливости в российских судах". В итоге они решили официально обратиться в ЕСПЧ.



По мнению заявителей, решение о прекращении уголовного дела об авиакатастрофе не имело достаточных оснований. К ответственности не привлекли никого, тогда как причины случившегося так и не были установлены.



Юрист напомнил, что его подзащитные ранее пытались обращаться в столичный Мещанский суд. Они подали иск к российскому Минобороны, страховой компании "Согаз" и перестраховочной компании "Амлин", чтобы взыскать недоплаченное страховое возмещение и добиться компенсации причиненного им морального вреда. Однако суд отказался удовлетворить их иск.



Жертвами трагедии, произошедшей 25 декабря 2016 года, стали более девяноста человек. Погибли все, кто был на борту, включая сотрудников Минобороны и коллектив легендарного ансамбля им. Александрова, а также журналистов и исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, которая в нашей стране и за рубежом была широко известна как Доктор Лиза.



Воздушное судно направлялось в Сирию. Вылетев из подмосковного Чкаловского, оно приземлилось для дозаправки в аэропорту Сочи. Практически сразу после взлета лайнер рухнул в акваторию Черного моря.



Спустя пять месяцев Министерство обороны РФ обнародовало результаты расследования, проводившегося по факту авиакатастрофы. По мнению экспертов, причиной трагедии стали неправильные действия пилотов.



Автор: Злата Богатова

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