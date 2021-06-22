Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Социологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинацию

10:00

Фото: vk.com



Почти половина жителей России к решению о введении обязательной вакцинации от COVID-19 относится положительно.



Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, такое мнение выразили 52% респондентов. Они сочли, что введение таких мер поможет остановить распространение коронавируса в Москве и Подмосковье.



Среди жителей России 30% указали, что скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области сделать вакцинацию обязательной, передает РБК. Данные содержатся в отчете о проведении социологического исследования, которое получило название "Вакцинация с элементами обязательности: за и против".



Как показали результаты опроса, около 49% респондентов положительно восприняли требование, еще 16% были безразличны. Среди тех, кто чаще всего отрицательно отзывался о введении обязательной вакцинации, было много жителей Москвы и Петербурга (30%). Наибольшее количество положительных отзывов о действиях властей в этом направлении социологи получили от жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).



Исследование проводилось 20 июня методом телефонного интервью. В отчете отмечается, что уровень статистической погрешности не превышает 2,5%. Социологи проанализировали ответы 1,6 тыс. россиян в возраста от 18 лет.



Автор: Злата Богатова

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