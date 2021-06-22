|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Социологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинацию
10:00
Фото: vk.com
Почти половина жителей России к решению о введении обязательной вакцинации от COVID-19 относится положительно.
Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, такое мнение выразили 52% респондентов. Они сочли, что введение таких мер поможет остановить распространение коронавируса в Москве и Подмосковье.
Среди жителей России 30% указали, что скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области сделать вакцинацию обязательной, передает РБК. Данные содержатся в отчете о проведении социологического исследования, которое получило название "Вакцинация с элементами обязательности: за и против".
Как показали результаты опроса, около 49% респондентов положительно восприняли требование, еще 16% были безразличны. Среди тех, кто чаще всего отрицательно отзывался о введении обязательной вакцинации, было много жителей Москвы и Петербурга (30%). Наибольшее количество положительных отзывов о действиях властей в этом направлении социологи получили от жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).
Исследование проводилось 20 июня методом телефонного интервью. В отчете отмечается, что уровень статистической погрешности не превышает 2,5%. Социологи проанализировали ответы 1,6 тыс. россиян в возраста от 18 лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|