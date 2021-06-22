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В нижегородском зоопарке зверей в жару кормят фруктовым мороженым


22.6.2021 20:59
В нижегородском зоопарке зверей в жару кормят фруктовым мороженымФото: insight.co.kr

Специалисты нижегородского зоопарка "Лимпопо" изменили рацион и питьевой режим животных по причине аномально жаркой погоды.

Как сообщается на странице учреждение в социальной сети, для питомцев сейчас изготавливают фруктовый лед по специальному рецепту.

Натуральное мороженое получают все крупные хищники и приматы, страдающие из-за жаркой погоды. Помимо введения в рацион животных этого лакомства пришлось скорректировать и питьевой режим. Содержимое поилок теперь меняют несколько раз в сутки, чтобы все хвостатые и пернатые имели постоянный доступ к холодному питью.

Во многих вольерах также заполнили водой искусственные резервуары. Теперь обитатели зверинца могут принимать водные процедуры, как только захотят. В вольерах, где не представлялось возможным создать такие бассейны, решили регулярно орошать почву.

По данным метеорологов, на территории Нижегородской области вплоть до 26 июня сохранится сильная жара. Синоптики предсказывают, что воздух может прогреться до 35-37 градусов.

Автор: Злата Богатова

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