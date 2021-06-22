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Более 20 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля
22.6.2021 20:35
Фото: gazeta.ru
В Иерусалиме в результате стычек с израильскими полицейскими получили травмы более 20 палестинцев, передает Saut Al-Aqsa.
Как стало известно, накануне, 21 июня, столкновения с силовиками произошли в квартале Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах.
Израильские власти собираются изъять дома у проживающих в этом месте арабских семейств, сообщает радиостанция. В ходе стычек с полицией 21 июня там пострадали по меньшей мере двадцать человек, рассказали журналистам в палестинском обществе Красного Полумесяца.
Обстановка в Шейх-Джаррахе остается напряженной, столкновения между силовиками и местным населением продолжаются. Представители израильских властей уже начали использовать спецсредства. Они применяют в отношении местных жителей слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишут зарубежные СМИ.
Ранее стало известно о столкновениях на Западном берегу реки Иордан, которые произошли 18 июня, там пострадали в общей сложности более 380 палестинцев. По данным местного общества Красного Полумесяца, свыше 286 человек отравились слезоточивым газом, еще 55 были ранены резиновыми пулями.
Самые ожесточенные стычки были зафиксированы у населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан, которые расположены в южной части провинции Наблус. Каждую пятницу местные жители протестуют против поселенческой деятельности властей Израиля.
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